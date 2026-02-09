【リビーニョ（イタリア）８日】スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）日本代表の公式練習が、本番会場で始まった。１月のＷ杯で転倒し、複数個所骨折などの大けがを負った２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は約３時間、負傷の影響を感じさせない軽快な滑りを見せた。競技は１１日（日本時間１２日未明）に予選、１３日（同１４日）に決勝を控える。連覇に挑む王者の姿を宮下京香記者が「見