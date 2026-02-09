【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円 今回のワンダーフェスティバル2026[冬]も、各メーカーから質の高いスケールフィギュアが発表された。 会場でさまざまな新作美少女フィギュアを見たが、上品なものから可愛いも