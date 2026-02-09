日体大は９日、東京・世田谷区にある深沢キャンパスでリ・ビル・クリストファーの大相撲・雷部屋入門会見を開いた。「高校に入った時から大相撲を目指していた。（大学の先輩で）憧れの横綱・大の里に一日も早く追いつきたい。でも、憧れるのは今日でやめる」と意気込んだ。フィリピン出身の両親から川崎市で生まれた。「日本生まれで日本育ち。英語は少ししか話せない。フィリピンにも旅行でしか行ったことがない」と明かした