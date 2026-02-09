寄贈式岡山・北区南方 子どもたちや高齢者障害者のために活動している団体に、助成金や絵本が贈られました。 福祉活動に役立ててほしいと生命保険協会岡山県協会が1991年から毎年行っているものです。生命保険会社22社の社員の寄付などを元に、県内20の福祉団体に対し、おもちゃや絵本、助成金などを贈りました。 このうち、井原市の社会福祉協議会には地域巡回用の車を贈ったほか、こども食堂の活動などに対し、助