愛知県は9日、新年度予算案を発表し、一般会計の総額は去年と比べ9.6％増え3兆2200億円余りで、過去最大となります。大村愛知県知事：「『ONE ASIA ONE HEART ONE AICHI』を実現させる予算」このうち、アジア・アジアパラ競技大会の開催費用が当初よりも大幅に膨らんだことで、会場運営費や宿泊費などに1118億円を計上するほか、職員の人件費や社会保障関係費の増加も影響しています。予算案では2612億円の収支不足が見込ま