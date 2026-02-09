中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月9日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は9日の記者会見で、日本の高市早苗首相の靖国神社に関する発言について、靖国神社は日本の軍国主義が発動した対外侵略戦争の精神的支柱と象徴であり、侵略戦争に重大な責任を負うA級戦犯14人が合祀されていると指摘、靖国神社問題の本質は日本が軍国主義の侵略の歴史を正しく認識し、深く反省できるかであり、人類の良知と中日