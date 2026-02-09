あす（火）は、高気圧が東へ進み、かわって西から前線が近づいてきます。西から天気は下り坂で、九州は昼前から雨が降り始めるでしょう。その後、夜にかけて中国や四国に雨の範囲が広がっていきます。また、青森も夜ごろから雨が降り出し、北海道は雪が降るでしょう。あすは高気圧の縁をまわって、また前線に向かって南風が吹く予想で、全国的に気温がきょうより大幅に高くなります。最低気温・最高気温ともにきょうより高くなると