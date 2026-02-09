裁判所を出る蘋果日報の創業者、黎智英氏の妻（手前左）＝9日、香港（共同）【香港共同】量刑が言い渡された瞬間、表情をほぼ変えず、黙って裁判官を見つめた。9日、香港の高等法院（高裁）から懲役20年を言い渡された民主派香港紙、蘋果日報（リンゴ日報）の創業者、黎智英氏（78）。開廷から7分で閉廷が告げられると、笑顔をつくりながらもさみしげな様子で傍聴席に向かって手を振り、法廷を後にした。開廷の数分前、黎氏は