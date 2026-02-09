SnowManの佐久間大介（33）が9日、都内でアニメ映画「白蛇:浮生」（監督チェン・ジエンシー、リー・ジアカイ）の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。21年公開の「白蛇:縁起」の続編で、声優の三森すずこ（39）とのダブル主演。同作は中国の伝説「白蛇伝」を題材とした主人公・白蛇の前世の恋物語。佐久間は前作では主人公の宣を演じたが、今作ではその生まれ変わりで医師の仙を演じる。声優の武内駿輔が、妖怪退治を行う高