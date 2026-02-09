住友生命保険は９日、社員が出向先の保険代理店８社から計７８０件の内部情報を無断で持ち出していたと発表した。代理店の販売実績や他の生保会社の商品などに関する情報で、住友生命の社内で共有されていた。不正競争防止法が禁じる「営業秘密の侵害」には該当しないと説明している。発表によると、２０２２年４月〜２５年５月に社員１３人が出向先で保管されていた資料を無断で持ち出したり、スマートフォンで写真を撮ったり