きのう投開票が行われた衆議院選挙は、自民党の歴史的大勝となりました。今後、どのような政権運営をおこなっていくのか、まもなく高市総理が会見を行います。記者「高市総理が自民党本部に入りました。これから臨時の役員会に出席します」歴史的な圧勝劇から一夜明けても、その表情が緩むことはありませんでした。きのう行われた衆議院選挙で、全体の3分の2を上回る316議席を獲得した自民党。開票センターで当選者の名前の上に貼