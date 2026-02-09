新車350万円！ 日産“新型SUV”「カイト」に反響殺到！日産のブラジル法人（以下、日産）が2025年12月11日に発表したニュースが、日本の日産ファンをざわつかせています。新型コンパクトSUV「KAIT（カイト）」を正式発表され、販売を開始したのです。【画像】超カッコいい！ これが新型SUV「カイト」です！（73枚）現地ではすでに新型「キックス」が販売されていますが、カイトはその下のクラスを埋める、エントリーモデルと