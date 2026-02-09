衆議院議員選挙・香川県の小選挙区の結果です。香川県の投票率は56.57%と前回を3.63ポイント上回りました。 【画像をみる】香川県の小選挙区・比例区 当選者の声香川1区「僅差とはいえ小川にご信任を与えていただいた」 香川1区 （小川淳也さん）「戸惑われた部分も多々あったことと思います。それでもこうして僅差とはいえ小川にご信任を与えていただいたその有権者の声に何としても応えてまいります」香川1区では中道改革連