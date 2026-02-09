衆議院議員選挙はきのう（8日）投開票が行われ自民党が単独で3分の2以上を獲得する歴史的な大勝となりました。岡山の小選挙区では全4議席を独占しています。 【画像をみる】衆議院選挙岡山県の小選挙区・比例区 当選者の声岡山1区「決しておごることなく丁寧な国会運営、説明責任をしっかりと果たしていく」 （逢沢一郎さん）「決しておごることなく丁寧な国会運営、そして国民のみなさまへの説明責任をしっかりと果たしてい