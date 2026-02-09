今後の天気は？ 気象庁によりますと、あす（10日）は前線が東シナ海付近で顕在化して前線上の九州の西に低気圧が発生し、あさって（11日）は、この低気圧が急速に発達しながら本州の南岸を通って日本の東に進むということです。 【中国・四国地方の雪雨 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島雪雨シミュレーション また、10日夜までに500hPa 5220m付近のトラフに対応する低気圧が日本海北