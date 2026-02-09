岡山県の生命保険協会が県内の福祉施設などに車や助成金を贈りました。 【写真を見る】老人ホームや保育園に車や子ども用のおもちゃ、助成金などを贈呈生命保険協会岡山県協会 岡山県にある22の生命保険会社でつくる生命保険協会が誰もが安心して暮らせる地域の実現を目指し35年前から社会貢献活動の一環として毎年行っているものです。今年は老人ホームや保育園といった福祉施設など県内20の団体に車や子ども用の