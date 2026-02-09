きのう（8日）投票が行われた津山市長選挙は、医師で新人の光井聡さんが三つどもえの選挙戦を制し初当選しました。 津山市長選挙新人の光井聡さんが三つどもえの選挙戦を制し初当選「しっかり協働しながらこの津山をよりよくしていくことを目指したい」【岡山】 津山市長選挙は、新人の光井聡さんが1万7472票を得て初当選しました。一夜明けたけさ（9日）、光井さんは激戦となった選挙戦を振り返り市政運営への思いを新たに