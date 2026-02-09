愛知県岩倉市でアパートの1室が燃える火災があり、高齢の男性が死亡しました。警察と消防によりますと、8日午後6時半前、岩倉市大市場町の3階建てアパートで「煙が出ている」と近くに住む女性から119番通報がありました。火はおよそ45分後に消し止められましたが、アパート1階の1室が焼け、この部屋から高齢の男性1人が心肺停止の状態で見つかり、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、この