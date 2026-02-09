大阪の映画祭『おおさかシネマフェスティバル2026』はこのほど、2025年度の作品賞や個人賞など各賞を発表。吉永小百合主演の『てっぺんの向こうにあなたがいる』が個人賞で4部門を受賞した。【動画】『てっぺんの向こうにあなたがいる』本予告映像1976年に大阪・中之島の関電ホールで「第1回映画ファンのための映画まつり」としてスタートした同イベントは今年50年目を迎える。関西在住の映画ファンによる投票をもとに、25年に