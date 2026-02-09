サントリー食品インターナショナルが2025年10月21日に発売した、特定保健用食品「特茶」ブランド初の水カテゴリー商品となる機能性表示食品『特水（とくすい）』が、25年10月から12月までの販売数量で、計画に対して約1.3倍の着地と好調な推移を見せている。【写真】加熱しても凍らせてもOK自分に合った飲み方で楽しめる『特水』『特水』は、植物由来ポリフェノールの一種である機能性関与成分「HMPA」を含み、「内臓脂肪を