ミラノ・コルティナオリンピックが開催されているイタリアの鉄道路線で、ケーブルが切断されるなどの破壊行為が3件発生し、高速列車などに大幅な遅れが出ました。ロイター通信などによりますと、北部ボローニャの中央駅付近などで8日までに鉄道インフラに対する破壊行為があり、開催地ミラノと結ぶ高速列車などに大幅な遅れが生じました。警察によりますと、鉄道施設が放火されケーブルが切断されるなど、異なる場所であわせて3件