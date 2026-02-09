雪が積もった住宅街で燃えさかる炎。9日朝、北海道・札幌市で起きた火災で5人が死傷しました。住宅が倒壊するなどの被害も出たこの火災の発生前には、大きな爆発音が周辺に響いていました。現場は札幌市手稲区の住宅街。9日午前5時ごろ、「爆発音」「ガス臭い」などの通報が相次ぎました。近隣住民は「ドカンっていう爆発音がしたので。外見ると火災になっていて、もうほとんど建物の形がなかったので、ガス爆発だったなと感じた」