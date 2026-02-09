巨人の中山礼都外野手（２３）が９日に休日返上の自主トレを行った。宮崎春季キャンプはこの日は休養日。束の間の休日を楽しむ選手、関係者も多い中、中山は泉口とともに室内練習場で練習を実施。「打撃の感覚がずっといいので、やらないと気持ち悪いかなと思って…」とマシン打撃など計２時間のトレーニングを行った。その言葉通り状態は良好なようで、今キャンプでは打球速度が１８０キロ超を計測したこともあったという中