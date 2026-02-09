「モーニング娘。’２６」などが所属するハロー！プロジェクトが、現在活動中のアイドルグループの全楽曲を、１３日から各サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスで解禁および世界同時配信することを９日、発表した。ハロー！プロジェクトは、２０２８年に結成３０周年を迎える。これを記念して、２０２６年から２０２８年までの３年間を「Ｈｅｌｌｏ！３０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＰｒｏｊｅｃｔ」