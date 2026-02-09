参政党の神谷宗幣代表が９日、国会内で会見を行った。同党は８日投開票の衆院選で公示前の２議席を大きく上回る１５議席を獲得した。神谷氏は選挙戦を「各選挙区で戦えたということで組織的な動きはしっかりできた。キャッチコピーに関しては『日本人ファースト』は残しながら『１人１人が日本』というキャッチコピーでメッセージは伝え、外国人問題等も訴えた。他の党の政策と少しカブるところもありましたので、差別化は少し