「見分けられるのは母親だけ」…殺人罪に問われている双子の男が同一ＤＮＡで捜査をかく乱しているという。フランス紙ル・パリジャンが８日、報じた。３３歳の双子のサミュエル・Ｙとジェレミー・Ｙの両被告は、ＤＮＡが完全に一致している。２人はこれを悪用して、２０２０年にセーヌ＝サン＝ドニ県のサン＝トゥアンで起きた二重殺人と銃撃事件についての罪を否認している。２人はこれらの罪について、パリ郊外のボビニー重罪院