【モデルプレス＝2026/02/09】グラビアアイドル・女優の鈴木ふみ奈が2月8日、都内でDVD「Cairnsケアンズ」発売記念イベントを開催。ビキニ姿で撮影を振り返った。【写真】鈴木ふみ奈、豊満バスト大胆披露◆鈴木ふみ奈、DVD発売記念イベント開催本作の撮影は、8月上旬の約1週間、初めてのオーストラリアにて実施。雄大な自然に囲まれたロケーションで撮影され、作り込まれた演出というよりも、彼女の等身大の魅力がそのまま映し出さ