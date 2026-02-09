名古屋高速で9日午前、タンクローリーなど3台が絡む事故があり、2人がケガをしました。警察と消防によりますと、9日午前10時半頃、熱田区明野町の名古屋高速・東海線の上りで、タンクローリーとトラック2台のあわせて3台が絡む事故がありました。この事故で、トラックを運転していた40代と60代の男性2人が救急搬送され、足などにケガをしましたが、命に別条はないということです。名古屋高速道路