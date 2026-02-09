ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケート団体決勝。岡山県倉敷市出身でアイスダンスの吉田唄菜が、森田真沙也とのカップルで登場しました。 2人は息ぴったりのステップで会場を沸かせます。クライマックスには躍動感のあるリフトを披露し、会場の拍手を誘った吉田・森田組。 2大会連続となる日本の銀メダルに貢献しました。 （倉敷市出身／吉田唄菜 選手）「このチームでみんなで銀メダルが取れ