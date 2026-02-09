マスク資料 香川県教育委員会は9日、香川県の小・中・高校などあわせて37校で、インフルエンザによる新たに学級・学年閉鎖すると発表しました。 地域別では高松市16校、まんのう町4校、観音寺市・三木町で各3校、さぬき市・丸亀市・坂出市・土庄町で各2校、善通寺市・綾川町・琴平町が各1校です。 調査中の学校を除いて、全ての学校でB型のウイルスが検出されています。