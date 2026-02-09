政策を推し進めるために国民の信を問いたいとして衆議院の解散に踏み切った高市首相は、与党で352議席、自民単独で316議席という歴史的な勝利で信任を得た形となりました。ここまで支持されたことについて、政治学が専門の九州大学大学院の施光恒（せ・てるひさ）教授は次のように分析します。■九州大学大学院・施光恒教授「自民党が保守回帰した、そういう層の人まで自民党に戻ってきたと思うんです。高市さんが1人で自民党を変