巡ってきたチャンスを一発でモノにした。ＤｅＮＡのドラフト５位・成瀬脩人内野手（２４）＝ＮＴＴ西日本＝が９日、キャンプ初の「青白戦」に２軍から臨時参戦。攻守両面で猛アピールに成功し、次クールから始まる１軍の練習試合にも出場することが決まった。体調不良で欠場した加藤に代わって白組の７番・二塁でスタメン出場。「チャンスが来たと思った」と、まずは得意の守備で光を放った。３回１死二塁で二遊間へのゴロをダ