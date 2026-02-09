(C)カラー/EVA製作委員会 (C)カラー シリーズ劇場版6作品を期間限定リバイバル上映する「月1 エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」(月1エヴァ)。2月13日から劇場上映される最終第6弾「シン・エヴァンゲリオン劇場版」にて、碇シンジ役・緒方恵美、葛城ミサト役・三石琴乃の冒頭コメントの上映が決定した。 今回上映される「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の上映バージョンは「3.0＋1.01