歌手の三山ひろしと市川由紀乃が９日、大阪・新歌舞伎座で「三山ひろし特別公演市川由紀乃特別出演松竹新喜劇参加」（13〜28日）取材会を行った。第１部は松竹新喜劇の人情たっぷりの芝居「紺屋と高尾」と、幽霊話が織りなす喜劇「幽霊東下り」を交互上演する。三山は「両方とも藤山寛美さんのおはこと言われる作品。完全再現した方がいいのかなと思っていたのですが、渋谷天外さんから『おふたりの東下りで、おふたりの紺