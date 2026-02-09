◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）予選が行われ、２２年北京五輪銅メダルの村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は２位通過で、９日（日本時間１０日未明）の決勝に進んだ。村瀬は計１７１・２５点をマークし、日本勢最高の２位で通過。１本目から「（大会で）初めて出した」という難技を