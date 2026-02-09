９日、北京市亦荘の国家信創園を視察する習近平氏。（北京＝新華社記者／燕雁）【新華社北京2月9日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は9日午前、情報技術（IT）分野の革新企業が集まる北京市亦荘の国家信創園を訪れ、ITの応用と革新の状況や、北京が進める国際的な科学技術革新センター建設の進展を確認した。さらに、代表的な科学技術革新成果の展示を視察し、研究者や科