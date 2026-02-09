高市総理は9日、衆議院選挙を受けて、記者会見を開きました。自民党が衆議院の3分の2の議席を獲得する歴史的大勝となりましたが、高市総理は「参議院では与党が過半数を有していない状況に変わりはない」と話し、「引き続き、政策実現に前向きな野党に協力をお願いし、様々な声に耳を傾け、謙虚に、大胆に政権運営にあたっていく」と意欲を示しました。