9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が9日、都内で行われた映画『白蛇：浮生〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。【写真】“蛇ポーズ”をする佐久間大介今作は、中国の四大民間説話の一つ「白蛇伝」の前世を描き2021年にヒットしたアニメ映画『白蛇：縁起』の500年後の物語。前作の主人公・宣の生まれ変わりであり、臨安の街で人々を治療して回る医者で人望も厚く優しい青年“仙”を佐久間が、1