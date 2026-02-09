俳優の織田裕二、反町隆史、亀梨和也らが9日、都内で行われた連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』のジャパンプレミアに参加した。【写真】北方謙三をエスコートする亀梨和也シリーズ累計発行部数1160万部を超える北方版『水滸伝』は、これまで映像化が困難とされてきた大作。腐敗した権力に抗う“叛逆者”たちの生き様を描く群像劇を、日本ドラマ史上でも異例のスケールで映像化する。この日は、織田裕二、反町隆史、満島真之介、