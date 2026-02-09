俳優の波瑠（34）が9日、都内で行われた連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』のジャパンプレミアに参加。昨年12月23日に俳優の高杉真宙（29）との結婚を発表してから初の公の場となり、笑顔で幸せオーラを振りまいた。【写真】きゅん…満島真之介にエスコートされる波瑠波瑠は、夫役の満島真之介にエスコートされて登場。パープルとブラックが映える装いで艶やかなオーラを振りまいた。ボケまくる満島を温かく見守る一幕も。一緒にハ