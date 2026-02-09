セブン‐イレブン・ジャパンは北海道エリアにおいて、おにぎりなどおよそ60のアイテムの製造回数を削減すると発表しました。労務費は10％減る見込みです。セブン‐イレブンは北海道エリアで、あすの納品分からおにぎりや弁当、サンドイッチのおよそ60アイテムについて、これまで1日3回だった製造回数を2回に減らします。新技術の活用で工場内のどの工程で汚染したかを調査することが可能となり、衛生管理が向上したことなどが要因