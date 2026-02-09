俄然やる気なママ友！なんで急に？あのかわいい制服に惹かれたから…とかそんな単純な理由じゃないですよね。これまでは一緒に砂遊びをしていたママ友。お受験スイッチが入ったことにより言動が変わっていってしまうのです…。【まんが】受験を強要するママ友(ウーマンエキサイト編集部)