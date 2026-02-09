連続テレビ小説「ばけばけ」の撮影を終えた高石あかりさんNHK大阪放送局は9日、放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」の撮影が7日に終了したと発表した。主人公の松野トキを演じた高石あかりさん（23）は「携わっている皆さんがすごく大切に思ってくれて、愛してくれていることが伝わる毎日は幸せでした」とのコメントを出した。高石さんは「この1年間『行きたくない』とか『トキをやりたくない』とか思う日がありませんでした。