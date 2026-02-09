前巨人3軍監督の駒田徳広氏（63）が、江本孟紀氏（78）のYouTube「エモやんの、人生ふらーりツマミグイ」に出演。駒田氏が“空気みたいな監督”を目指した理由を明かした。駒田氏自身、「あのジャイアンツにいながらこんなヤンチャにやらせてもらえた」と感謝する。客とケンカしたり、相手投手を怒鳴りつけたり、トラブルを起こしても藤田元司監督らは許容してくれたという。3軍監督として目指したのは「空気みたいな監督