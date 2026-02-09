週明け９日の東京外国為替市場の円相場は、前週末（午後５時）に比べて３０銭円高・ドル安の１ドル＝１５６円５８〜６１銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、６６銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８５円６４〜６８銭で大方の取引を終えた。