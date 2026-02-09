中道改革連合の野田・斉藤両共同代表は9日、役員会で辞任の意向を表明しました。13日に代表選を行い、新たな党のトップを選ぶ方向です。中道改革連合・野田共同代表「私と斉藤共同代表から、今回の歴史的な大敗の責任をとって辞任をさせていただきたいと。どうしても、なんとなく時代遅れ感がふたりにはつきまとったと思います」両共同代表の辞任表明を受けて、中道は11日に議員総会を開いた上で、12日告示、13日投開票の日程で代