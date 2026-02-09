紀ノ国屋は、2026年2月10日から「さくらスイーツバッグ」を数量限定で発売します。なお、公式オンラインストアでは2月9日20時から販売予定です。春を感じるさくら型のクッキー 毎年好評の「さくらスイーツバッグ」が、今年はキュートな春色の巾着バッグで登場。中にはさくら型のクッキーとほろほろ食感のポルボローネ、チョコレート味のバウムクーヘンの、3種類の焼き菓子が入っています。何かとお祝い事やイベントが多くなるこの