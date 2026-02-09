【第6話】 2月8日 公開 第6話を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月8日、野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の第6話「性交渉に命懸けドライバー」をヤンマガWebに公開した。 第6話では、ノカゼの送迎ドライバー・トヨタが運転中に突然、ノカゼもろとも死のうとする。余裕の表情で彼を説得するノカゼの「死ぬ前にやり残したこと」という質問に対し、トヨタは