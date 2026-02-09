衆議院選挙は県内でも高市政権の人気を追い風に、秋田1区は自民党の冨樫博之氏が、2区は同じく自民党の福原淳嗣氏が当選しました。3区は国民民主党の村岡敏英氏が議席を死守しましたが、自民党の御法川信英氏が東北比例で復活当選しています。8日午後8時、早々に自民党の冨樫博之氏の当選確実が報じられると、200人近くの支持者が集まった事務所は歓喜に包まれました。過去最多6人が乱立した秋田1区。高市政権の継続を訴えた冨樫氏