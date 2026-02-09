■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０２月０９日１５６円５８～６１銭（▼０．３０） ０２月０６日１５６円８８～９０銭（▼０．２３） ０２月０５日１５７円１１～１３銭（△０．６９） ０２月０４日１５６円４２～４４銭（△１．０２） ０２月０３日１５５円４０&#